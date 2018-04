Andrea Damante conferma: «Sì, Giulia De Lellis mi ha lasciato e ora..."

ROMA – Andrea Damante, via Instagram, conferma: “Sì, io e Giulia ci siamo lasciati. Ora, per favore, evitate le cattiverie, perché non aiutano in questo momento”.

“Continuo a leggere cattiverie gratuite sulla nostra storia – dice Damante – e su di me, di gente che continua a inventarsi cose per guadagnarci o prendere like. Entrambi sappiamo il motivo per cui ci siamo lasciati, tra l’altro è accaduto qualche giorno prima dell’annuncio di Giulia e, per pura fatalità, le cose sono uscite proprio ora. Sì, fatalità”.