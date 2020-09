Andrea Damante: “Con Giulia De Lellis ci siamo presi del tempo”

Andrea Damante parla della crisi con Giulia De Lellis. Il dj è alla Mostra del Cinema di Venezia ed ha rilasciato un’intervista per Vanity Fair.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono in crisi. Ad agosto, si era parlato anche di una nuova relazione tra Giulia e Carlo Beretta.

Al di là dei gossip, per il dj non c’è “rottura” con la sua ex: Damante viene infatti intervistato da Vanity Fair durante la sua permanenza alla Mostra del Cinema di Venezia e non pronuncia mai questa parola.

“Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo” spiega Damante.

L’ex tronista, a Vanity Fair racconta di star vivendo un “periodo mentalmente abbastanza stressante”.

Agli ostacoli che l’emergenza Coronavirus ha creato al suo lavoro, si è infatti aggiunta la crisi con la sua fidanzata.

Damante sembra però certo che i due troveranno un modo per capire cosa fare senza continuare a farsi del male a vicenda.

Damante, cosa dice di Giulia

“Tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi” dice Damante.

“Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto”.

“Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita”.

Andrea Damante contro le fake news

Damante, nei giorni scorsi se l’era presa con le fake news che riguardano lui e la De Lellis.

“Una storia viene un po’ rovinata e sgretolata perché ti ritrovi sotto l’occhio del ciclone”.

Per l’ex tronista di Uomini e Donne è “stressante” il fatto di dover stare attento a tutto ciò che fa.

A metterci lo zampino è “il gossip su di noi spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati”.

Dopo non essere mai intervenuto, Damante ha deciso ora di replicare ai gossip infondati sul loro conto.

“Giulia è straordinaria e sempre più bella”

Il dj ha commentato così la sfilata sul red carpet della De Lellis avvenuta sempre a Venezia. Damante ha risposto spiegando che reputa Giulia “straordinaria” e “sempre più bella”.

Queste le sue parole: “Ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella”.

“Lei purtroppo soffre di acne ma pian piano ha iniziato ad abituarsi, e ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza” (fonte: Vanity Fair, FanPage).