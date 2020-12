“Arisa è fidanzata!”, aveva spifferato Rudy Zerbi ad Amici stuzzicando la collega docente di canto. Ed era vero: finalmente la cantante è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma. Lui è Andrea Di Carlo, suo nuovo manager e autore televisivo.

La conferma arriva dal profilo Instagram di lui che ha pubblicato la foto di un bacio rubato. Poi tra le Stories ecco apparire anche il primo selfie di coppia con tanto di sottofondo musicale: “A Natale puoi”.

Insomma il fidanzamento è ufficiale, nonostante il riserbo mantenuto fino ad ora. Nel daytime di Amici, Arisa aveva provato a svicolare: “Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente”, aveva risposto alla provocazione di Rudy Zerbi. E poi: “Non dire le mie cose!”. Ma alla fine, a quanto pare, hanno deciso di renderlo ufficiale.

Chi è Andrea Di Carlo

Manager dello spettacolo e autore televisivo, Andrea Di Carlo è titolare della Adc Management, agenzia che segue Arisa e altri artisti.

Ha lavorato anche come autore per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone. L’incontro con Arisa sarebbe quindi avvenuto in ambito professionale. Poi è sbocciato l’amore

Arisa e Lorenzo Zambelli

Arisa sembra proprio aver voltato pagina, dopo la storia durata 9 anni con Lorenzo Zambelli, suo ex manager. I due hanno avuto un rapporto molto intenso, ma altalenante. “Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci”, aveva confessato lei la scorsa estate.

Eppure ad agosto fantasticavano anche di diventare genitori. “Sì, finora un bimbo non è arrivato ma ci farebbe molto piacere”, aveva detto sempre lei.

Poi è arrivato Andrea Di Carlo a rubarle il cuore. (Fonte: Instagram).