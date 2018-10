ROMA – Andrea Iannone abbraccia una ragazza in discoteca. Il settimanale “Chi” ha pubblicato una foto dell’ex compagno di Belen Rodriguez mentre abbraccia, sul divano di una discoteca, una ragazza mora. Nuova fiamma? Niente di tutto questo.

Come spiega il settimanale, infatti, la misteriosa mora è soltanto la fidanzata di uno dei migliori amici di Iannone. Amico anche lui presente in discoteca.

Intanto Belen Rodriguez è stata paparazzata con Gabriele Giuffrida.

Il settimanale di gossip Novella 2000 scrive che Belen e Giuffrida sono stati avvistati insieme a Milano per un aperitivo all’hotel Bulgari e una passeggiata per le strade del centro. Lei sta cercando di dimenticare la storia ormai naufragata con il pilota Iannone, mentre Giuffrida è noto per il suo lavoro nel calciomercato e per essere stato per molto tempo il compagno della ex letterina di Passaparola. Dopo una breve relazione con la Buccino, ora Gabriele sembra avere il cuore sgombro.

Ormai le voci di un suo nuovo flirt impazzano e dopo l’avvistamento insieme a Giuffrida sarà difficile per i due far credere che la loro sia solo una semplice amicizia.