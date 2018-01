ROMA – Andrea Iannone, in una intervista al settimanale Chi incentrata in particolar modo sulla sua storia d’amore con la Belen Rodriguez, ha svelato particolari curiosi della vita quotidiana di coppia.

“A volte mi sento come se fossi sempre al cinema”, dice Iannone. “Guardo lo spettacolo e gli spettatori che girano intorno alla mia vita e sorrido anche perché non posso fare altro. Poi mi giro, abbraccio la mia compagna e mi aggrappo alla realtà”. “Belen e io non amiamo farci foto insieme, adoriamo goderci il tempo insieme e questo, per chi vive sui social o sui giornali, è un grandissimo male”.

“Invece poi succede che la sera mi ritrovo con Belen, mangiamo un brodino insieme e alle dieci a nanna. Mentre fuori il mondo parla”, sottolinea ancora Andrea Iannone. Poi lo sportivo aggiunge: “Ci siamo conquistati con il tempo e oggi so che è la donna della mia vita. Vede, questa storia può durare in eterno o finire, ma io ringrazierò sempre di averla vissuta perché in ogni caso sono diventato un uomo migliore. Quest’amore mi ha arricchito in tutti i sensi ed è successo grazie a una formula magica: la normalità”.