Andrea Iannone furioso su Instagram dopo le foto di Belen con Corona: "Io sono..."

ROMA – Andrea Iannone non ha gradito l'incontro tra Belen e Fabrizio Corona. Una volta viste le foto, Iannone avrebbe prima chiesto di incontrare Fabrizio Corona e poi su Instagram ha postato un messaggio neanche troppo velato: "Io sono il terzo occhio. Anche quando non mi vedi".

“Le fotografie dell’incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona – scrive il settimanale “Chi” – non sono andate giù al pilota Andrea Iannone, che in un primo momento avrebbe voluto incontrare lo stesso Corona per un chiarimento. Poi ha preferito fare un post su Instagram con parole dirette e diritte: “lo sono il terzo occhio anche quando non mi vedi”.