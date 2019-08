LOS ANGELES – Rapporti tesi tra Brad Pitt e Maddox, il primo figlio adottato da Angelina Jolie e poi anche dall’attore di Hollywood.

Secondo quanto scrive Us Weekly, Maddox, che ha appena compiuto 18 anni, non si sentirebbe davvero figlio di Pitt, tanto che lui e il fratello Pax, di 15 anni, non avrebbero nemmeno trascorso Natale con l’ex marito di Angelina Jolie.

Maddox è stato adottato dall’attrice nel 2002 in Cambogia, dove Jolie aveva girato le riprese di Lara Croft: Tomb Raider. Il ragazzo era nato lì il 5 agosto del 2001. All’epoca Jolie era single, usciva dalla storia con Billy Bob Thornton e solo quattro anni dopo avrebbe iniziato la relazione con Pitt.

Solo in un secondo tempo Maddox venne adottato anche da Pitt insieme a Pax e Zahara, di 14 anni, mentre Shiloh, 13 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, di 11 anni, sono figli naturali della coppia Brandgelina.

Proprio pochi giorni fa Maddox ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno ed è pronto a trasferirsi in Corea del Sud, dove si iscriverà all’università di Yonsei. Nel Paese asiatico era stato proprio insieme alla madre nel 2018, in occasione della visita ufficiale di Jolie come Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. In quell’occasione aveva visitato diversi campus universitari, e adesso ha fatto la sua scelta.

A Los Angeles, intanto, si rincorrono le voci di un cattivo rapporto tra lui e il padre adottivo. Secondo diversi media lui e il fratello Pax condurrebbero vite ormai indipendenti dal padre. Il legame con la madre è molto forte, ma così non si può dire per quello con Pitt.

Tra Maddox e l’attore ci sarebbe stato anche una brutta discussione tre anni fa, durante una lite tra i due ex. Il figlio avrebbe preso le parti della madre e si sarebbe scontrato con Pitt. Da allora sembra che i rapporti tra i due abbiano subito una notevole battuta d’arresto.

