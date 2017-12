ROMA – A Mediaset da qualche tempo c’è un nome in fortissima ascesa. Come riporta Dagospia, si tratta di Anna Safroncik. E la presunta ragione di tale cambio di passo la spiega sempre il sito diretto da Roberto D’Agostino: “L’attrice è recentemente entrata nella scuderia del potentissimo manager televisivo Beppe Caschetto”.

Anna Safroncik è fidanzata con Tommaso Cicchinelli, noto dj romano che in passato ha avuto un flirt con Antonella Mosetti e Donatella Buccino.

Protagonista della serie televisiva “Le tre rose di Eva”, Anna è un’attrice amatissima. Pare infatti che abbia fatto breccia nel cuore di Cicchinelli con cui ha trascorso una vacanza in Grecia a bordo di un lussuoso yacht. I due, come capita spesso, non hanno ancora condiviso uno scatto social di coppia, ma dai loro profili non è difficile scoprire che in agosto si sono tuffati nello stesso mare…