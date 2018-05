MILANO – Anna Tatangelo e Stash si incontrano di notte dopo la rottura con Gigi D’Alessio? Secondo i diretti interessati, che hanno smentito la notizia, si sarebbe trattato di un semplice scambio di persona.

La Tatangelo ha detto da poco addio al cantante Gigi, è tornata dunque single e ha vinto l’ultima edizione di Celebrity Masterchef. Intanto alcuni rumors la vorrebbero avvistata in incontri notturni con il cantante dei The Kolors, Stash.

Si tratterebbe però solo di uno scambio di persona. Stash era ospite al ristorante milanese con musica dal vivo Major ed era in compagnia di una ragazza che somiglia tantissimo alla collega, come rivela Novella 2000. Una notizia che ha scatenato un polverone, ma i due hanno smentito e il cantante ha precisato: “Anna per me è una sorella”.