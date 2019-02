ROMA – Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno vissuto un periodo di crisi, tra il 2017 e il 2018, che ha fatto chiacchierare parecchio. Molte riviste e siti specializzati in gossip, hanno parlato di nuovi amori e presunti flirt per la cantante di Sora.

“Una nuova storia durante il periodo della separazione con Gigi? No, ero presa totalmente da mio figlio. Non ho avuto tempo per divertirmi, avevo una nuova vita da gestire”, aveva dichiarato la Tatangelo a “F”, spazzando via tutte le malelingue sul suo conto. “Uscire da casa e rialzarmi da una separazione non è stato semplice per me. Forse però è giusto rincontrarsi quando si è più maturi e consapevoli. Anche perché con lui ho condiviso la metà della mia vita”, aveva aggiunto la 32enne ora impegnata a Sanremo.

Dopo il lungo periodo di separazione, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono ufficialmente tornati insieme. “Anche se c’è stata una crisi, con Gigi siamo ancora qui a riprovarci. Certo, non abbiamo la sfera di cristallo, ma c’è la voglia e la stima di andare avanti. Ho fatto delle scelte nella vita che ho pagato, ma alla fine io e lui siamo sereni. C’è gente che cerca l’amore per tutta la vita, a me è successo a 18 anni”, ha chiarito l’interprete laziale.

Dopo il ritorno di fiamma, Gigi non ha mai commentato con i giornalisti la crisi con la compagna. Ma in occasione di Sanremo 2019 ha pubblicato su Instagram una romantica dedica per la Tatangelo: “Ormai sei una veterana… ma Sanremo è sempre Sanremo! Sii te stessa e goditi tutte le emozioni che solo quel palco sa dare, andrai alla grande! In bocca al lupo amore mio”.