ROMA – Anna Tatangelo, fresca vincitrice di Celebrity Masterchef, ha detto di essere pronta per un nuovo album, ma secondo delle indiscrezioni del settimanale Oggi sembra che ci siano novità anche nella sua vita privata.

A svelare dei retroscena della storia tra la cantante di Sora con Gigi D’Alessio è Orietta Berti, anche lei ex concorrente di Masterchef.

Sembra che già durante le registrazioni del programma la coppia fosse in crisi e separata, ma Orietta ha fatto sapere che si sentivano regolarmente ogni giorno. La cantante ha detto di aver spesso visto la sua “rivale” impegnata in lunghe conversazioni, ma il suo stato d’animo era sereno visto che notava che canticchiava spesso, cosa che sicuramente non fa pensate a un momento di sofferenza.

Stando a quello che ha dichiarato Orietta Berti quindi tra i due potrebbe anche esserci un riavvicinamento. Come ha detto anche la stessa Tatangelo infatti la motivazione della rottura non starebbe nella fine del sentimento tra i due, ma in alcune incomprensioni.