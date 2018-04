ROMA – Anna Tatangelo, 31 anni, tornata single dopo la fine della sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, ha recentemente vinto Masterchef celebrity, ma sembra che i fornelli non siano il suo unico interesse.

La cantante sarebbe stata avvistata assieme a Stash, 28 anni, il frontman della band dei The Kolors.

“Avvistamenti notturni – svela Ivan Rota nella rubrica “Milano confidential” per Dagospia – Anna Tatangelo, in crisi con Gigi D’Alessio, si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con Stash, il bellone dei The Kolors, al Major, locale milanese in cui, guarda caso, si fa musica dal vivo”.