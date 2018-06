ROMA – “Nel mio futuro mi vedo ancora mamma. Se Dio vorrà farò altri figli”. Anna Tatangelo ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque torna a parlare della sua storia ormai archiviata con Gigi D’Alessio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] da cui ha avuto un figlio, e del suo desiderio di maternità.

La cantante di Sora ha spiegato che tra lei e l’ex “c’è stima, affetto e e tanta voglia di capirsi” e, ha aggiunto, “il tempo dirà cosa succederà”. Di sicuro, però, lei vorrebbe avere altri figli oltre ad Andrea, avuto da D’Alessio: “Nel mio futuro mi vedo ancora mamma. Io faccio come Benjamin Button: sono nata vecchia per tornare giovane. Se Dio vorrà, farò altri figli. Penso sia una delle cose più belle della vita perché io sento che mio figlio mi riempie l’anima. E’ il mio primo pensiero appena mi sveglio e l’ultimo di quando vado a dormire”.

“Nella mia vita non ho lasciato indietro nulla perché ho sempre fatto tutto con amore, ha spiegato Anna Tatangelo. Ho sempre creduto a tutto quello che ho fatto per cui non rimpiango niente. La mia grande fortuna è di avere una famiglia accanto. Il fatto di ritrovarmi spesso a Sora dai miei, nella casa dove sono cresciuta, avere mia madre e mio padre che mi vengono a trovare, avere la famiglia che ancora mi protegge anche adesso che sono grande è importante”.