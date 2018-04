Anna Tatangelo: “Per molto tempo ho sperato che Gigi D’Alessio…”

ROMA – Intervistata dal Giorno, Anna Tatangelo confessa: “Mi sento una ragazza nata un po’ vecchia che i casi della vita in questi ultimi tempi hanno finito per ringiovanire…come Benjamin Button”. Poi aggiunge: “Oggi mi sembra che la gente abbia ritrovato un po’ quella ragazzina lì“, quella che vinse a Sanremo 2002. E perché? “Mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all’altezza dell’uomo che amavo. Ora non più“.

E ancora, la Tatangelo sulla rottura con D’Alessio rivela: “All’inizio ho sofferto e, ammetto, ho sperato che Gigi venisse a riprendermi sotto casa come un principe azzurro; col tempo, però, mi sono ripresa i miei spazi e ho imparato a vivere bene pure questa nuova condizione. Separarsi – sottolinea – non vuol dire necessariamente odiarsi, così, per il bene del nostro Andrea, qualche volta ci vediamo ancora”.

