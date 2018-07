ROMA – Ormai è ufficiale: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme.

I due sono stati paparazzati insieme dai fotografi di "Diva e Donna":

“Eccola Anna – si legge sulla rivista – in versione naturale, coperta solo dall’asciugamano bianco in veranda con il suo Gigi, seduto in posizione di relax. E poi, ancora, ‘scomposta’ sul divano accanto alla sorella e altri familiari, per una vacanza che profuma di casa”.