ROMA – Anna Tantangelo e Gigi D'Alessio hanno fatto "coppia fissa" al matrimonio della nipote di lui, dove si sono mostrati sereni e complici. I due cantanti si sono anche esibiti insieme per la gioia di tutti i presenti, hanno cantato i loro successi, tra cui "Un nuovo bacio", brano scritto da Gigi e interpretato da Anna del 2002.

”Il rapporto è molto sereno ed è bello – aveva detto Anna – perché c’è stima, affetto e voglia di capirsi. Nella mia nuova canzone dico che c’è un tempo per aspettare e uno per decidere. Un tempo per tutto, il tempo ci dirà che cosa succederà. Poi c’è un tempo per lasciare… ma io non ho perso nulla”, aveva detto solo pochi giorni fa Anna Tatangelo a Mattino 5, ospite di Federica Panicucci, parlando di Gigi D’Alessio. Entrambi erano complici e rilassati. Una meravigliosa sorpresa per gli sposi Alessandra D’Alessio e Raffaele Poziello, che durante le nozze hanno visto gli ex coniugi emozionatissimi e vicini anche in chiesa durante la cerimonia.

I due hanno superato la crisi e sono tornati ad essere una coppia? Chi era presente al matrimonio assicura che tra loro c’è ancora tanto amore. Forse gli ultimi rumors su un presunto riavvicinamento fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno prendendo forma reale. A distanza di due giorni, per i fan della storica coppia della musica italiana è arrivata un’altra sorpresa: Anna e Gigi erano insieme al concerto di Vasco Rossi. Se D’Alessio non ha nascosto la presenza della Tatangelo, lei non ha fatto lo stesso.

Durante il concerto, però, alla canzone “Come nelle favole”, la cantante di Sora ha aggiunto un hashtag alla sua storia di Instagram #ioetecomenellefavole con tanto di cuoricino rosso. I due hanno deciso di separarsi lo scorso anno dopo 13 anni di amore e un figlio, Andrea. Dopo i rumors circolati sulla piazza del gossip, la coppia aveva deciso di confermare la rottura ufficialmente. Anna aveva quindi lasciato la villa dell’Olgiata per trasferirsi in un appartamento al quartiere Parioli di Roma.