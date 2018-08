ROMA – Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sposano. Ne dà notizia il settimanale Oggi, da mercoledì in edicola, secondo il quale la proposta sarebbe arrivata nottetempo, pochi giorni fa.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo 13 anni d’amore, un figlio Andrea nato a marzo 2010 e una lunga e tormentata pausa di riflessione nel 2017, la coppia più chiacchierata della musica italiana ha deciso di convolare a giuste nozze.

I due cantanti dovrebbero giurarsi amore eterno già la prossima primavera. Secondo Oggi è prevista una una cerimonia privata, lontano dai flash dei paparazzi e dai pettegolezzi. “Da mamma e da donna – ha detto la Tatangelo al settimanale – ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia”.

Anche Gigi D’Alessio è convinto della sua scelta: “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”.