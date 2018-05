ROMA – Ospite di Cristina Parodi a Domenica In, Anna Tatangelo ripercorre la propria carriera e la propria vita amorosa, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] e definisce quella vissuta con l’ex compagno Gigi D’Alessio “una delle più belle storie d’amore d’Italia”.

La cantante di Sora ha iniziato l’intervista dal racconto dell’adolescenza mai vissuta, per il successo arrivato quando lei era ancora giovanissima, grazie al padre che la iscriveva ai concorsi:

Ma l’adolescenza che non ha vissuto non le manca:

“Non può mancarti una cosa che non hai mai vissuto. Ho fatto talmente tante cose belle di cui sono orgogliosa, che alla fine queste sono cose meno importanti. Le mie scelte nella mia vita privata hanno condizionato tutto il resto, non mi pento di nulla, detto ciò i primi anni non sono stati facili, ora posso dirlo con facilità perché ho elaborato”.