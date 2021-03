Anna Tatangelo avrebbe ritrovato la felicità accanto accanto Livio Cori. A svelarlo a Ogni Mattina è stato Santo Pirrotta, secondo cui tra l’ex compagna di Gigi D’Alessio e il rapper è scoccata la scintilla.

“Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori – ha spiegato Pirrotta a Ogni Mattina -. Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo. Anche lui nel frattempo si è fidanzato sta con una fan: Denise, più giovane di lui di 26 anni”.

“Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre – ha svelato Anna Tatangelo qualche tempo fa al Corriere della Sera -. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me […] Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

La cantante 34enne di Sora ora sarebbe innamorata di Livio Cori, giovane rapper napoletano. Classe 1990, Livio è un artista napoletano molto apprezzato che in breve tempo ha conquistato la scena musicale.

Ha collaborato con numerosi cantanti, fra cui Jesa, Dj Uma, Ghemon e Luché. Nel 2017 ha partecipato alla terza stagione della serie Gomorra, interpretando O’ Selfie e ha composto la celebre canzone Surdat.