ROMA – Anna Tatangelo sa sempre come essere attraente e sensualissima. In alcune foto sui social è davvero molto provocante, come quella postata dalla sua fan page di Instagram.

La cantante, che fra pochi giorni sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, non è nuova a scatti di questo tipo, eppure riesce sempre a stupire con la sua sensualità.

Anna si è mostrata su Instagram completamente nuda sotto la doccia mostrando il suo nuovo tatuaggio fatto poco sopra il lato B. Uno scatto che ovviamente ha fatto subito il giro del web. Boom di like e complimenti (insieme a qualche “proposta indecente”). “Beato il fotografo” fa notare qualcuno.

La Tatangelo presenterà a Sanremo una canzone che parlerà d’amore, ma soprattutto delle crisi che si hanno durante un rapporto. Lei stessa ha vissuto questo tipo di problemi con Gigi D’Alessio ma per fortuna adesso i due sono più forti di prima.

“Sono un’Anna diversa, cresciuta e maturata, 17 anni fanno la differenza rispetto al debutto, e poi torno a parlare d’amore. Presenterò una canzone che si chiama “Le nostre anime di notte” perché dopo tanti anni torno a parlare d’amore e di una storia che apparentemente sembra scritta su di me, ma che soprattutto è una storia comune a tutti”.