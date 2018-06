ROMA – Lo stile della deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria non passa inosservato e le sue amiche hanno svelato il suo segreto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La bella deputata, che indossa abiti sempre molto chic che ne esaltano la linea senza risultare eccessivi per le sue curve, sono il frutto di una ricerca molto attenta. Sembra infatti che sia la stessa Calabria a disegnare i suoi abiti che vengono poi realizzati da una sarta personale.

A rivelare che tra gli abiti ci sia anche un tuta rossa “da togliere il fiato”, sono le sue amiche in alcune indiscrezioni rilasciate a Libero quotidiano: