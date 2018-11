ROMA – Matteo Salvini a cena con una bionda giornalista e subito si scatena la curiosità. Lei è Annalisa Chirico, scrive per Il Foglio, e alla trasmissione Un giorno da pecora spiega che Matteo non sembrava affatto triste per la rottura: “Addentava sushi e sorseggiava champagne”.

Secondo il Messaggero, una reazione normale se si pensa che la storia tra Elisa Isoardi e il leader leghista per loro stessa ammissione è finita da oltre due mesi. Non sembra però casuale l’annuncio ufficiale della conduttrice della Prova del Cuoco, che arriva proprio all’indomani dell’avvistamento di Salvini a cena con la bionda Annalisa.

La giornalista infatti spiega che Salvini “era di ottimo umore”, hanno riso, scherzato e mangiato: “Era molto brillante, com’è sempre lui”, dice. I due si conoscono da tempo, tanto che sul profilo Instagram della Chirico appare un video nel quale Salvini le prepara un caffè prima di una intervista.

Il gossip ora però è scatenato, tanto che in molti si chiedono se non ci sia proprio Annalisa dietro alla rottura con la Isoardi. E anche il messaggio della conduttrice sembra un modo per richiamare Matteo e magari fargli capire che una seconda possibilità, per lui, c’è.