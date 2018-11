ROMA – Elisa Isoardi? Una “spudorata”, secondo Annalisa Chirico che ai microfoni della Zanzara, su Radio24, confessa: “Matteo Salvini mi piace, ci vediamo spesso”. Lei è la giornalista del Foglio con la quale il ministro dell’Interno è stato avvistato a cena fuori la sera dopo la rottura con la Isoardi.

Incalzata dalle domande di Beppe Cruciani e David Parenzo, la Chirico risponde con sincerità e ironia. Salvini, dice, “è un uomo interessante e divertente. Anche se a me piacciono gli uomini più attempati. Come Montezemolo”. Quanto alla scelta della Isoardi di spiattellare la fine della sua storia col vicepremier su Instagram, con tanto di foto a letto, la giornalista non ha dubbi: “Non ha avuto il pudore dei sentimenti, come tanti in questo periodo”.

E a chi la addita come nuova presunta fiamma di Salvini, risponde: “Sono sua amica da tempo. Ci vediamo spesso perché siamo vicini di casa. Dopo la giornata di lavoro è solo e a volte capita di incontrarsi, di mangiare una roba, di chiacchierare da una parte, dall’altra”. “Salvini – aggiunge – è un ragazzo con grande intelligenza, una persona di una sensibilità, di una delicatezza d’animo rare”.

Attenzione però, perché il cuore della Chirico a quanto pare batte anche per qualcun’altro: “Diciamo che non sono libera… Amica anche di Renzi? Assolutamente si. Sono amica dei due Matteo. Ma che è, un crimine?”. E conclude: “Ma tu sei solamente amico delle persone che la pensano esattamente come te? Mica sono fidanzata con Renzi. Ma di che stiamo parlando?”.