Annalisa Chirico: “Luigi Di Maio e Virginia Saba? Lei mi sembra… un supplì”

ROMA – Intervistata a “Un Giorno da Pecora”, la giornalista del “Foglio” Annalisa Chirico ha detto che Virginia Saba, la fidanzata di Luigi Di Maio, le ricorda… un supplì.

“L’ho vista da lontano – dice la Chirico – mi è parsa ‘rustica’, genuina, molto verace. Quando la guardo mi viene in mente un supplì, mi fa pensare ad un suppli, è morbida, così…” E come definirebbe Francesca Verdini? “Più urbana e metropolitana”.

Se la Saba le ricorda un supplì, la fidanzata di Salvini cosa le fa venire in mente? “Un martini bianco, con ghiaccio”.

L’intervista poi si sposta su altri argomenti. Capitolo vita privata. “Sono single – dice la giornalista – forse un po’ innamorata. Da un paio di mesi mi faccio corteggiare da una persona, c’è un corteggiamento aperto, diciamo”. Cosa ci può dire su quest’uomo? “Diciamo solo che sono un po’ innamorata e passerò con lui il mio compleanno”. Che lavoro fa il suo lui? “Fa tante cose, è molto in gamba”. Le ha fatto qualche regalo importante? “Si, una cosa che si indossa…”.

Capitolo… forma fisica di Salvini. “Secondo me dovrebbe mettersi un po’ a dieta, perché la salute è importante. Glielo ho anche detto: non mangiare fuori dai pasti, mangia meno carboidrati e più pesce e verdure”. Il Fatto la definisce ‘la giornalista salottiera’: si ritrova in questa descrizione? “Travaglio mi dedica la sua rubrica ‘Lecca Lecca’ una volta a settimana, a volte sono pezzi divertenti a volte fastidiosi. Secondo me Travaglio è ossessionato da me, dalla mia lingua, con questa rubrica ‘Lecca Lecca’ che è sempre dedicata a me. Gli chiederò di darmi i diritti d’autore”.

Fonte: Un Giorno da Pecora.