ROMA – "Non ci credo. Non è da lui". Il suicidio di Anthony Bourdain ha sconvolto anche Lidia Bastianich, altra star della cucina mondiale e soprattutto amica del famosissimo chef compagno di Asia Argento che si è tolto la vita in una camera d'albergo in Francia. Un gesto estremo che non corrisponderebbe alla sua personalità, secondo la madre di Joe Bastianich.

“Mi è sempre sembrato uno molto stabile, in grado di affrontare qualcosa di grave – risponde al Corriere della Sera, che le chiede del rapporto con la Argento e lo scandalo delle molestie sessuali contro Harvey Weinstein -. Non so cosa lo abbia indotto a impiccarsi, ma qualunque cosa sia verrà fuori di sicuro”.

Il settimanale Chi aveva pubblicato qualche giorno fa le foto di Asia Argento mano nella mano insieme a un giornalista francese, c’è chi parlava di rapporto ormai finito con Bourdain. “Devo dirle che lo avevo trovato terribilmente invecchiato – spiega la Bastianich, che aveva visto di recente lo chef -. Fisicamente, intendo. Era come se sul suo viso fossero apparsi improvvisamente tutti gli anni che aveva”.