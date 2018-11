ROMA – Antonella Cavalieri, ex di Paulo Dybala, rivela che la rottura col numero 10 della Juventus è stata molto difficile da superare: “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”.

La Cavalieri non si è scoraggiata e ha annunciato che avrebbe cercato la sua strada senza tornare in Argentina: “Ho deciso di restare comunque in Italia e di giocarmi le mie carte qui: mi piacerebbe lavorare in tv… questo Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen e Wanda Nara… magari succede anche a me”.

Antonella racconta su Instagram del nuovo progetto lavorativo: “Molto felice di essere qui e soprattutto di essere parte di questo film fantastico. Working in Abu Dhabi”.