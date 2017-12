ROMA – Un misterioso anello è apparso all’anulare di Antonella Clerici. Un anello che potrebbe indicare nozze in vista per la conduttrice de La Prova del Cuoco e l’imprenditore Antonio Garrone. A paparazzare la Clerici con anello in vista è stato il settimanale Diva e donna, una fedina che sembra presagire un matrimonio imminente.

Il sito Today scrive che la Clerici e Garrone stanno insieme da un anno e mezzo e la conduttrice della Prova del Cuoco sembra più innamorata che mai. D’altronde lei non ha mai escluso la possibilità di convolare a nozze con lui:

“Antonella, del resto, non ha mai escluso la possibilità di andare all’altare con il petroliere. “Le nozze? Magari ci penseremo tra 10 anni – aveva raccontato lo scorso luglio – Per ora non sono un’urgenza. Ma l’idea di una casa insieme c’è. Molto dipenderà dal mio lavoro: il prossimo anno scade il mio contratto con la Rai”. Chissà, magari nel frattempo i tempi si sono accorciati.

Non sembra un caso, infatti, il fatto che la conduttrice stia valutando l’idea di mettere da parte il lavoro per dedicarsi di più alla vita privata. “Sto riflettendo su come ridurre gli impegni professionali, perché ho avuto una grandissima carriera e non ho più niente da dimostrare: quindi vorrei rallentare e fare più prime serate e meno programmi quotidiani. Così potrei dedicarmi di più a Vittorio e a Maelle (la figlia nata otto anni fa dalla relazione con il ballerino Eddy Martens, ndr) che sta crescendo, è molto sveglia e richiede la mia presenza. Nella mia testa c’è l’obiettivo di vivere di più la famiglia e questo comporta un cambiamento”.