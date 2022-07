Antonella Elia e Pietro delle Piane si sposano: “Sempre che lei non scappi davanti all’altare”

Antonella Elia e il compagno Pietro delle Piane si sposano. Ad annunciarlo, intervistato dal settimanale Nuovo, è stato l’attore:

“Siamo tutti e due diventati ‘signorini’, per cui questo sarà il nostro primo e unico matrimonio. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”.

L’ipotesi… nozze sott’acqua

E ancora: “Antonella vorrebbe celebrare le nozze sott’acqua, ma io ho difficoltà a sposarmi con le bombole in profondità e preferirei stare sulla terra ferma. Quindi stiamo discutendo se fare un matrimonio subacqueo o normale. Comunque credo che per mettere d’accordo tutti potremmo sposarci in una chiesa a Roma”.

L’esperienza di Temptation Island

Delle Piane si è poi lasciato andare ad un racconto a cuore aperto della sua storia d’amore con Antonella Elia, che non è certo stata sempre rose e fiori: “Stiamo insieme dal 2019 e il primo anno è stato piuttosto turbolento. Ci sono stati alti e bassi a causa dei nostri caratteri forti e dei nostri trascorsi. Poi quello che è accaduto a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati molto. Ora il nostro rapporto è più forte di prima”.