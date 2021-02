Antonio Spinalbese, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez: età, professione, come si sono conosciuti

Chi è Antonio Spinalbese, il giovanissimo fidanzato di Belen? I due, da mesi stanno vivendo una relazione in totale silenzio. A svelare qualche particolare è ora Antonio in un’intervista.

Le confessioni arrivano a poche ore dall’annuncio che ha fatto la showgirl: Belen è incinta di cinque mesi e aspetta una femmina.

La gravidanza è arrivata appena quattro mesi dopo l’inizio della storia d’amore, cominciata verso la fine dell’estate scorsa.

Antonio Spinalbese: “Così mi sono innamorato di Belen”

Antonino Spinalbese racconta che “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”. Della modella argentina si è innamorato subito: tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

“Il primo segnale l’ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano”.

“E poi, un giorno, pensavo così tanto a questa storia che mi sono distratto e ho lasciato la macchina aperta e le luci accese”.

“Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto ‘Ma di cosa ti sei fatto?’ e mi ha buttato giù il telefono”.

Chi è Antonio Spinalbese: dalla professione di hairstyilst a quella di fotografo

Antonio Spinalbese ha 25 anni, ben 11 in meno di Belen. Antonio ha mollato il vecchio lavoro di hairstylist per diventare fotografo. Oggi conta oltre centomila follower su Instagram.

La scelta è arrivata proprio a seguito della conoscenza con Belen, che gli ha rivoluzionato la vita e che è prima protagonista dei suoi scatti più belli.

Il giovane fotografo e influencer ha lasciato il prestigioso salone di Aldo Coppola proprio per seguire il suo sogno d’amore con la Rodriguez.

A proposito di questa scelta, Antonio spiega:”E’ finita una esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato ma me la sono sentita di ripartire altrove”.