ROMA – Arisa sarà una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo. La cantante gareggerà con il brano dal titolo “Mi sento bene”. Nel suo nuovo album ci saranno anche brani con testi su gay e transessuali.

Prima della nuova partecipazione alla kermesse musicale, attraverso una nuova intervista, Arisa ha fatto anche una dichiarazione molto particolare sulla sua intimità: “Mi innamoro platonicamente ogni giorno, e qualche volta mi è capitato di trovare donne più interessanti di tanti uomini”.

Già in passato si era parlato della presunta bisessualità della cantante. Qualche anno fa Arisa fu molto chiacchierata per i suoi gusti sessuali, ci fu infatti un polverone sollevato da lei stessa. In un’intervista al settimanale “A”, aveva confessato di nutrire una certa simpatia nei confronti del sesso femminile, anche se solo a livello teorico. Arisa ha poi chiarito di non essere lesbica e adesso è tornata a parlare dell’argomento prima del Festival di Sanremo, mentre racconta il suo nuovo disco Una nuova Rosalba in città.

In un’intervista al Corriere della Sera, parlando del brano “Gli amanti sono pazzi”, che sarà inserito nel nuovo album, ecco cosa afferma: “Racconta di una ragazza che si innamora della fidanzata dell’ex. Siamo tutti uguali, dobbiamo accettare le disuguaglianze e accogliere tutti. Adesso la gente si inventerà storie, ma io mi innamoro platonicamente ogni giorno, e qualche volta mi è capitato di trovare donne più interessanti di tanti uomini”.