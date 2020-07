Arisa si è mostrata su Instagram in una foto che mette in evidenza le sue forme. I fan hanno apprezzato, riempiendola di like e commenti.

La cantante Arisa è tornata a mostrarsi su Instagram. Ha pubblicato uno scatto in cui la si vede seduta per terra, con le gambe in acqua, con un vestito scollato che non nasconde il suo generoso décolleté.

A corredo dell’immagine la didascalia “Big boobs, big heart” (“Grandi tet*te, grande cuore”, ndr).

Uno scatto particolarmente apprezzato dai suo fan. “Sei stupenda” scrivono in molti, mentre c’è chi la paragona alla Loren: “Ma che meraviglia…sembra un fotomontaggio, la faccia di Arisa sul corpo di SOPHIA…”.

Qualche giorno fa Arisa aveva pubblicato uno scatto con a corredo le parole “Rutto, scoreggio e amo il sole”, e anche in quel caso i suoi follower avevano apprezzato la semplicità della stessa cantante.

Arisa in concerto

Arisa sarà in concerto domani sera, mercoledì 22 luglio, ore 21.30, a Marina di Pietrasanta, per la prima tappa del nuovo tour della cantante, “Ricominciare ancora – Live set 2020”.

“Sono felicissima – ha spiegato Arisa – di questa data alla Versiliana, che è arrivata dopo un lungo periodo di assenza, di lockdown che ci vedeva costretti e rassegnati a rimandare i live. Fortunatamente stiamo ripartendo e la cosa mi emoziona tantissimo perché rivedrò tante delle persone che mi seguono abitualmente e che non vedo da tanto tempo.

Il palco un po’ casa mia e sarà fantastico. Il tour chiama ‘Ricominciare ancora’ titolo che prende il nome da un mio singolo che uscirà a breve. Per me significa ricominciare ancora dalle basi, riprendere il filo di un discorso che avevamo interrotto tanto tempo fa e quindi sarò in trio in versione completamente acustica.

E saremo in quattro a fare canzoni del passato, cover del passato, canzoni mie che stanno particolarmente a cuore alle persone che mi seguono e proporremo anche il nuovissimo singolo che faremo in una versione un po’ particolare”. (fonti INSTAGRAM, LUCCA IN DIRETTA)