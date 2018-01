ROMA – Arisa negli ultimi mesi è molto cambiata nell’aspetto.

Una decisione che non è stata accolta con grande entusiasmo da alcuni fan. Anzi qualcuno, come ha fatto notare Dagospia, ha apertamente criticato l’artista: “Da quando sei diventata superfichissima, non sei più tu – le scrive Vassicav – Ma soprattutto non fai più stories: sono molto avvilita”. In suo soccorso è intervenuta Arisa in persona: “Non ti avvilire – ha scritto alla sua fan – quando ci sarà qualcosa di divertente da condividere le stories torneranno. Adesso sono chiusa in casa a scrivere, non c’è un c… da ridere! Tempo al tempo”.