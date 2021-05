Arisa si è lasciata col fidanzato Andrea Di Carlo? Secondo Chi la loro storia d’amore è arrivata al capolinea

Sembrerebbe finita la storia d’amore tra Arisa e il suo fidanzato e manager Andrea Di Carlo. La cantante, già dopo la fine del Festival di Sanremo, durante un’ospitata a Domenica In, fece già percepire aria di crisi. A riferire adesso della loro rottura è il settimanale Chi che parla della rottura definitiva nell’ultimo weekend.

Arisa e Andrea Di Carlo sembravano prossimi al matrimonio ma la rottura ha messo fine a tutti i progetti che avevano in mente per il futuro. I diretti interessati ancora non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

E’ finita la storia d’amore tra Arisa ed il suo fidanzato?

Rosalba Pippa, nota ai più come Arisa, ha più volte cercato di tenere nascosto il suo fidanzato, mentre Andrea Di Carlo è stato sempre più propenso a voler sigillare il loro amore convolando a nozze. Tra i due c’era anche stato un periodo che avevano passato lontani.

“Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato“ aveva spiegato Di Carlo. La goccia che fece traboccare il vaso era stata proprio l’intervista rilasciata da Arisa a Domenica In.

Nell’ultimo periodo però sembravano aver recuperato il loro rapporto. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini però parla della loro unione al capolinea.