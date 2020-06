ROMA – Incidente per Ashley Graham.

La modella curvy, infatti, ha perso… un dente.

Ma cosa le è successo?

Sembra che tutto sia colpa di un… biscotto.

La sfortunata Ashley, questa la ricostruzione da lei fornita, ha preso un biscotto dal freezer e dopo averlo addentato si è ritrovata con l’incisivo destro spezzato.

La modella, che di certo non si tira indietro a mostrarsi con difetti o no, ha poi pubblicato la foto del suo sorriso sdentato.

Ashley Graham icona curvy della moda

Ashley Graham, 31 anni, è un’icona curvy dell’industria della moda.

“Il mio corpo è sempre stato trattato come una cosa, come un oggetto, e non come quello che veramente è, cioè il mio corpo.

In questa industria il tuo corpo è quello che poi fa dire agli altri chi sei, ma è sbagliato”·

“Per anni tutto è ruotato intorno a quello che gli altri avrebbero pensato del mio corpo. Ora invece sono io a dire agli altri cosa io penso del mio corpo”.