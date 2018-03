ROMA – Essere figli di celebrità non sempre significa avere fondi infiniti. Lo dimostrano Ashton Kutcher e Mila Kunis, le due famose star di Hollywood, che spiegano come i loro figli dovranno imparare a cavarsela da soli e per questo non daranno “nemmeno un dollaro” ai figli Wyatt Isabelle e Dimitri, che hanno 3 e 1 anno.

I due genitori hanno già deciso che quando moriranno, i loro soldi andranno in beneficenza. Ospite del podcast di Dax Shepard, Ashton Kutcher ha dichiarato:

“Non allestirò un fondo per loro. Se, una volta grandi, vorranno iniziare un qualche business e dimostreranno di avere un piano per la realizzazione investirò in questo, ma niente fondi gratuiti. Spero così di motivarli a cavarsela da soli, ad apprezzare tutto ciò che hanno avuto e a cercare di raggiungere una vita agiata rimboccandosi le maniche”.

Il patrimonio della coppia si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di dollari.