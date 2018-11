ROMA – Asia Argento bacia un uomo. E non è Fabrizio Corona. Siamo già alla fase del tradimento? No, è solo uno scherzo organizzato da Alfonso Signorini. Scherzo mandato in onda durante l’intervista da Piero Chiambretti a Fabrizio Corona. Corona che per qualche secondo non capisce, quasi si innervosisce, poi grazie a Chiambretti capisce che si tratta di uno scherzo e si tira su di morale.

Corona, durante l’intervista con Chiambretti, ha parlato di Asia Argento (“Non capita spesso di conoscere qualcuno e di non uscire di casa per fare l’amore per due giorni”) ma non solo.

Il re del gossip nostrano, infatti, ha lanciato anche molte frecciatine a Cecchi Paone: “Ho sempre detto che Cecchi Paone ha strumentalizzato la sua omosessualità perché la sua carriera era in declino – ha detto Corona – Lui predica la moralità ma poi nel privato si comporta in maniera molto diversa, soprattutto la notte. Cecchi Paone dice che non sono un esempio per i giovani? Si sbaglia, io sono un esempio per i giovani. Perché sono stato in galera e ogni volta che sono uscito mi sono risollevato”.

“Silvia Provvedi? Silvia è stata con me, è venuta a trovarmi tante volte in carcere, non ha mai chiesto niente in cambio e non ha mai avuto copertine”.