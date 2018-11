ROMA – Asia Argento ha incontrato Carlos, il figlio di Fabrizio Corona. E l’incontro è finito, stranamente, sulla copertina del settimanale “Chi”.

Asia Argento ha incontrato per la prima volta Carlos Maria, il figlio di Corona e Nina Moric, l’altra sera in un ristorante milanese. Incontro dove, racconta il settimanale, sono avvenute le “presentazioni ufficiali”. “Carlos è uno dei ragazzi più straordinari che io abbia mai conosciuto. Ha una testa formidabile e un gran cuore” ha detto Asia a “Chi”.

Asia e Carlos, spiega la cronaca, hanno chiacchierato “a lungo, anche da soli, di filosofia, di scuola, di progetti di vita… “. “Con Asia stiamo bene – dice Fabrizio Corona al settimanale diretto da Alfonso Signorini – Non siamo due ragazzini, c’è poco da aggiungere e nulla da giustificare”.

Asia Argento cerca però di spingere, almeno un po’, sul freno: Va tutto bene. Ma andiamo con calma…”.

Ma la nuova relazione di Asia Argento con Fabrizio Corona non piace a mamma Daria Nicolodi, che sui social non ha esitato a scagliarsi esplicitamente contro la figlia. “È una Brunilde – ha scritto in un tweet – Difficile per lei trovare un uomo giusto. Anche nella mitologia norrena, compariva un cappuccio e per fortuna era quello dell’invisibilità”.