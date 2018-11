ROMA – E’ guerra tra Asia Argento e la madre. La madre di Asia Argento, Daria Nicolodi, infatti, non sembra gradire la notizia del fidanzamento della figlia con Fabrizio Corona e su Twitter scrive: “Due signori di mezza eta’con felpa e cappuccetto che si baciano…un po’inguaiati e inguaianti…”. Passano poche ore e la stessa Nicolodi, sempre via Twitter, pubblica un messaggio che le ha mandato la figlia come risposta al tweet. Messaggio privato che la Nicolodi ha scelto di rendere pubblico. Messaggio non proprio d’amore:

“La mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti tro***“. Insulti pesantissimi, pazzeschi: una figlia che dà della “tro***”.

Nicolodi che poi commenta: “Più troia di voi lo spero, che siete così innocenti. Un periodo in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti preoccupati per te”. E ancora: “Ok. Sarò breve e chiara.Voi pensate pure ciò che volete. Sapete bene che sono una persona discreta. Non accetto che mia figlia stia con quel signore. Buonanotte”.