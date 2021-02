Asia Argento e Fabrizio Corona (in una foto Instagram pubblicata dall’attrice). I due stanno insieme? Lui: “Ogni 15 giorni dorme da me, ma non siamo fidanzati”

Fabrizio Corona e Asia Argento non stanno insieme. Solo solo amici con “turbamento”, così dice l’ex re dei paparazzi. Due amici che si vedono ogni 15 giorni a casa di lui che, come noto, sta scontando gli arresti domiciliari per la nota vicenda dei foto ricatti e per vari reati fiscali.

Corona in persona spiega il tipo di relazione, confermata anche se indirettamente da Asia Argento che pubblica una foto della coppia sul suo profilo Instagram: “Ogni quindici giorni (Asia, ndr) viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me. Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei viene a trovarmi. Ci siamo ritrovati”

Fabrizio Corona e Asia Argento stanno insieme?

I due hanno avuto una relazione circa tre anni fa che creò molto eco mediatico. A distanza di anni, parlando con un Novella 2000, l’ex agente fotografico ha fatto capire che quel legame non è finito affatto specificando però che la coppia non sta insieme.

Il rapporto, in questi ultimi tempi è soltanto cambiato. Corona spiega quindi che anche la parola “”trom*amici”, nel loro caso sarebbe errato.

“Il termine indica due persone che, non riuscendo a trovare di meglio, si accontentano di passare una notte o un giorno insieme per appagare l’istinto. Non è il nostro caso. Non siamo nemmeno fidanzati. A 50 anni o poco meno (Corona ha 46 anni, la Argento 45 ndr) non puoi pensare di ricrearti una vita”.

Quindi “accetti quello che arriva, godi di quello che arriva. Certi progetti, la famiglia, i figli, sei già oltre. Io credo che per Asia e me sia così: ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi. Ci lasciamo vivere, diciamo che siamo amici con turbamento”.