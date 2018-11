MILANO – L’amore di Asia Argento e Fabrizio Corona è sempre più social. E vip. Tanto che loro stessi non esitano a definirsi come “Madonna e Sean Penn”.

E’ stata la stessa attrice a tirar fuori il paragone durante un filmato girato da Corona in auto. I due stavano ironizzando sui paparazzi che li seguono ovunque e hanno quindi paragonato la loro popolarità a quella delle due star americane.

Da questa mattina, infatti, come ha mostrato lo stesso Corona nelle sue stories su Instagram, la sua casa a Milanoè stata presa d’assalto dai paparazzi che vogliono scattare foto di lui insieme ad Asia Argento.

I due stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, in giro per la città e anche in palestra, ma le voci che ipotizzano che si tratti solo di una messa in scena a favore di macchine fotografiche non si placano. Nei giorni scorsi il paparazzo Max Scarfone ha commentato così le prime foto pubblicate dai giornali di gossip con la coppia che si baciava: “Il mio parere è che entrambe le cose siano bufale. Hanno tutta l’aria dei servizi organizzati, precotti. E dunque non ci credo assolutamente. E tra l’altro, ho visto i commenti su Facebook e sulle varie chat, e dicono tutti la stessa cosa. Poi è palese che il servizio, quello di Chi… è palese la falsità. Il bacio è tutto, il servizio si riduce poi nel bacio. Il bacio di Corona con Argento è fintissimo. Se guardi bene la foto, si vede che Asia sta ridendo. Ma poi, secondo te quello è un bacio vero?”.