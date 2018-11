MILANO – La storia d’amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona sembra procedere a gonfie vele. La mattina del 13 novembre hanno pubblicato delle stories su Instagram in cui mostrano i loro allenamenti in palestra, ma proprio il social network li tradisce. Lo stesso personal trainer e la stessa palestra è un’equazione dalla soluzione semplice: erano in palestra insieme.

L’ex re dei paparazzi e la ex giudice di X Factor si sono allenati nello stesso luogo, sebbene nelle loro stories su Instagram siano stati bene attenti a non mostrare l’altro. A tradirli ovviamente la palestra, che era la stessa, e anche il personal trainer: proprio quello di Corona e ormai anche lui conosciutissimo sui social network.

La relazione tra Asia e Fabrizio ha attirato l’attenzione dei paparazzi e la curiosità dei fan. Proprio Corona ha pubblicato una storia in cui mostra i numerosi fotografi appostati sotto casa sua dalla finestra e in sottofondo ecco ancora sentire le risate di Asia, che potrebbe aver passato la notte con lui. Poi l’allenamento insieme proprio con Nathan, che è anche il personal trainer di fiducia di Nina Morich.