Morgan è stato intervistato dal programma “La mia passione” in onda su RaiTre ed ha raccontato la storia che ha vissuto con Asia Argento. Il musicista ha raccontato del loro rapporto burrascoso che lo ha fatto arrivare a pesare 45 chili.

La loro storia si è conclusa nel 2007: sono stati insieme sei anni e dalla loro unione è nata la figlia Anna Lou: “In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore, quel momento è stato l’acuto dell’incomprensione” rivela il cantante.

Morgan ha aggiunto: “All’epoca Asia era incinta. Quando ha partorito vivevamo in albergo, al Principe di Savoia a Milano, perché Renato Zero conosceva il proprietario. Un periodo divertente, anche se l’albergo era così costoso che non potevamo mangiarci! Avrei potuto godermelo, perché è stato un periodo fantastico, ma non ci sono riuscito”.

Morgan e Asia Argento in questi anni sono alle prese con liti e scontri in tribunale. I due hanno una visione diversa delle relazioni e spesso, oltre a litigare, si riappacificano. Sulla loro storia d’amore Morgan conclude: “Mi ero illuso che potessimo creare una famiglia, un qualcosa di edificante. Per questo io ero infelice“.

Per far comprendere quanto sia complicato il loro rapporto, basta citare un fatto avvenuto lo scorso dicembre. La casa di Morgan era stata messa all’asta. Secondo il Tribunale civile di Monza, Marco Castoldi, alias Morgan, non avrebbe pagato gli alimenti ad Asia Argento a partire dal marzo 2011.