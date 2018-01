ROMA – Asia Argento e Morgan piangono miseria: lui non paga lei e neanche le tasse. Dopo la notizia del pignoramento della casa per non aver pagato gli alimenti alla figlia avuta con Asia Argento, il cantante Morgan ha affidato a Facebook una lunga riflessione, quasi uno sfogo per spiegare le sue disavventure finanziarie. Colpa della sua scarsa propensione a gestire gli affari, soprattutto colpa di un commercialista infedele che per anni non ha pagato le tasse dovute.

Scrive Morgan: “Mettiamo subito le cose in chiaro: non sono uno particolarmente legato al denaro (la penso come Silvano Agosti cioè quando si ha un tetto, del cibo e dei vestiti, tutto il denaro in più è una sconfitta) perciò non sono mai stato attento al calcolo e al risparmio”.

“Un giorno sono caduto dal pero – dice – ed è stato non molto tempo fa, quando, dopo un’intera stagione di lavoro televisivo, una stagione campionessa di incassi, con ascolti record, mi trovo senza compenso. Metà se li è presi Equitalia, l’altra metà non mi viene corrisposta facendo appello alla mia ‘indisciplina’. Così, da un giorno all’altro io vengo a sapere che ho un gigantesco debito con l’Agenzia delle Entrate, accumulatosi in dieci anni di tasse mai pagate”.

A quanto emerge dalle carte del Tribunale, l’immobile dell’artista a Monza in “Via Adamello, 8 di 153 mq oltre box doppio di 15,40 mq”, verrà venduto a gennaio “al prezzo base di asta di euro 328 mila”. A chiedere il pignoramento dell’abitazione di Morgan è stata la stessa Asia Argento che, come spiegato dal suo avvocato, non percepirebbe da circa sei anni e mezzo l’assegno da duemila euro al mese stabilito nel 2010 dal Tribunale dei Minori di Roma, quale mantenimento della figlia.