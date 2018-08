NEW YORK – Gli sms in cui Asia Argento sostiene di aver avuto rapporti con Jimmy Bennet sono stati inviati a Tmz da Rain Dove, la compagna di Rose McGowan. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A dichiararlo su Twitter è stata la stessa Dove, che ha spiegato che quello commesso da Asia è un reato: “L’ho fatto e lo rifarei”, ha scritto.

Rain, una modella che non si identifica con nessun genere sessuale, ha rivelato con una serie di cinguettii su Twitter di esser andata alla polizia perché con quei messaggi Asia avrebbe commesso un reato. Jimmy all’epoca aveva 17 anni e l’età del consenso nello stato della California è di 18.

“Ho tradito la sua fiducia andando alla polizia. Pesantemente. Mi sento in colpa per questo. Vederla perdere il suo show. Ma penso anche che: la giustizia debba prevalere”, scrive Rain, che sempre su Twitter nega di aver inviato i messaggi a Tmz, o quantomeno di non averlo fatto direttamente

La modella pubblica anche l’ultimo messaggio che Asia le ha inviato dopo che gli sms tra le due erano apparsi sul sito di gossip: “Sei un mostro!”. Rain spiega anche di aver condiviso alcuni degli sms per ottenere aiuto a decidere il da farsi “Condividere i messaggi era nel mio diritto legale”, aggiunge: “Ho confessato ora che sono stata io perché Rose era stata falsamente accusata”.

La Dove non avrebbe avuto invece niente a che fare con la foto pubblicata sempre da Tmz di Asia e Jimmy a letto. Quella – scrive – sarebbe stato lo stesso Bennett a inviarla dietro un compenso di 28 mila dollari.