ROMA – L’attrice Asia Argento è in cerca di pace e per questo motivo ha deciso di ridurre drasticamente la sua presenza sui social network. L’attrice ha deciso di chiudere il suo profilo Twitter, dove riceveva troppe notifiche e tweet pieni di cattiverie, per concentrarsi solamente sui video, sulle foto e sulle storie di Instagram dove il suo account è ancora attivo. Di seguito il comunicato di Asia Argento.

Comunicazione Ufficiale

“Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma le cattiverie sul mio conto continuano ad essere tante e troppe, a tal punto da non farmi più vivere serenamente, da qui la decisione di chiudere il mio profilo Twitter”.

Gli aggiornamenti Instagram di Asia Argento

Visualizza questo post su Instagram Music is my girlfriend Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: Nov 24, 2018 at 6:48 PST