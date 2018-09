ROMA – Asia Nuccetelli ha 22 anni ed è la figlia di Antonella Mosetti. La ragazza è diventata nota al grande pubblico dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. A questa esperienza avevano seguito delle apparizioni sui social con il viso però completamente trasformato.

Ora a parlare di lei è la madre Antonella, showgirl e conduttrice televisiva nota per aver debuttato con successo a Non è la Rai.

La Mosetti, a “Domenica Live” ha raccontato che la figlia, dopo la decisione di ricorrere alla chirurgia estetica, è stata oggetto di critiche e commenti. Ora non vuole più apparire in tv: “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”.

Qualche tempo fa, la stessa Asia aveva raccontato: “Non c’è nessuna faccia nuova. Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo. Ho fatto quello che per me era necessario”.