ROMA – Asia Valente, 21 anni, milanese di origine beneventana, sarà una delle protagoniste del “Pre-Isola” Saranno Isolani, in onda su isola.mediaset.it. Bellissima e sempre in forma, le foto di Asia Valente già spopolano su Instagram grazie anche al servizio fotografico a lei dedicato da Playboy:

“Mio padre fa il personal trainer – ha raccontato ai microfoni di Alex Achille di Radiochat.it – e grazie a lui sono riuscita a raggiungere ottimi risultati sul mio fisico; voglio lavorare in televisione e diventare un punto di riferimento per le ragazze. Ho avuto un’ottima educazione ed ho perfino studiato dalle suore ma amo mettermi in mostra perché adoro il mio corpo”.