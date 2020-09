Le dicono che è molto più brutta di sua madre, Aurora Ramazzotti replica a un hater su Instagram. Non è la prima volta che riceve commenti di questo tipo.

Aurora Ramazzotti ha imparato a convivere con i commenti cattivi che le vengono spesso rivolti per il suo aspetto fisico, che secondo molti non è “all’altezza” di quello della madre, Michelle Hunziker.

E così su Instagram nelle ultime ore la 23enne si è trovata ad affrontare nuovamente l’odio di un follower.

E’ stata lei stessa a condividere lo screenshot di un messaggio che le è arrivato e recitava: “Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”.

“Meglio brutti fuori o brutti dentro?” è stata la sua risposta. Una risposta che deve essere un esempio per tutte quelle ragazze che invece non riescono ad affrontare questo tipo di critiche.

Il confronto con la madre

In tempi recenti, intervistata sul confronto con sua madre, Aurora aveva affermato: “Mi ha sempre messo in difficoltà. Non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero”.

“Fermo restando che so di essere fortunatissima, per me la questione al tempo era riuscire a guardarmi allo specchio non attraverso gli occhi degli altri” aveva aggiunto. (fonte INSTAGRAM)