Aurora Ramazzotti, le sue condizioni: “Oggi sto peggio: il Covid cambia ogni giorno”

Aurora Ramazzotti, positiva al Covid, si prende una pausa dall’attività social, chiarendo ai 2 milioni di follower le sue condizioni di salute.

“Grazie dei messaggi. Non sono sparita, è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene”. Parole di Aurora Ramazzotti.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è tornata a parlare sui social dopo l’annuncio di aver contratto il Covid. Questa mattina la ragazza ha voluto chiarire le sue condizioni su Instagram, dove conta 2 milioni di follower.

Aurora ha annunciato che le sue attività di influencer, causa malattia, saranno bloccate per qualche tempo.

“Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno. I miei polmoni per ora sanno bene e per questo mi sento molto fortunata”.

Aurora Ramazzotti aveva annunciato di essere risultata positiva ieri mattina in diretta a Ogni Mattina, su Tv8, programma di cui è inviata. “Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi”.

Il fidanzato di Aurora è asintomatico

Il suo fidanzato, Goffredo Cerza, con cui convive, è asintomatico. “Non ho alcun sintomo e sto benissimo. Aurora vi ringrazia per l’interessamento”, ha dichiarato in una delle ultime Instagram Stories. (fonte INSTAGRAM)