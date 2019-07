ROMA – La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finita e a difendere la ex matrigna è proprio Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker difende Marica, che da quando si è separata dal cantante è stata oggetto di feroci critiche. Aurora, secondo Il Giornale, avrebbe parlato di “cattiverie ingiuste”.

Dopo 10 anni di matrimonio e due figli, Marica ed Eros si sono separati. Il gossip vorrebbe che Marica abbia già trovato un nuovo amore con un ricco imprenditore, anzi che proprio lui sia stata la causa della separazione dal cantante.

La modella non ha rilasciato dichiarazioni, nonostante la pioggia di critiche e insulti ricevuti. Eros Ramazzotti invece ha difeso pubblicamente la ex moglie e con lui si è schierata anche la figlia Aurora, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Marica. Per la giovane infatti contro la Pellegrini ci sono in giro cattiverie ingiustificate, dato che la ritiene un’amica e un’ottima madre. (Fonte Il Giornale)